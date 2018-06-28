Синоптики предупредили москвичей о грозах с градом в выходные

Гидрометцентр России предупредил москвичей о грозах и усилении ветра до 20 м/с в предстоящие выходные. Ожидаются дожди, шквалистый ветер, грозы и град.

Непогода надвигается на столичный регион в связи с выходом южного циклона на Центральный федеральный округ, пишет сетевое издание m24.ru.

При этом будет достаточно жарко: в субботу днем воздух прогреется до 26–28 градусов, а в воскресенье — до 25–27 градусов тепла.

В четверг столбики термометров поднимутся до 29 градусов. Осадков не ожидается, будет переменная облачность. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за высокой вероятности пожаров.

Повышенный фон атмосферного давления и высокая температура в Москве и Подмосковье сохранятся.