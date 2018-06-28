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Медведев и Собянин поздравили Сергея Бодрова-старшего с 70-летием

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сценариста, режиссера и кинопродюсера Сергея Бодрова с 70-летием. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

По словам премьера, режиссеру удаются и масштабные исторические фильмы, и лирические комедии, и картины в жанре фэнтези, и военные драмы, которые «заставляют задуматься и запоминаются надолго».

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«Трогательные, искренние, с яркой авторской позицией, они захватывают с первой минуты и не отпускают до конца», — цитирует ТАСС слова Медведева.

С юбилеем Бодрова поздравил и мэр Москвы Сергей Собянин, отметив яркий талант режиссера и сценариста, а также его вклад в развитие отечественного и мирового киноискусства.

«Ваши фильмы на исторические и современные сюжеты вызывают живой интерес миллионов зрителей и получают признание профессионалов. Мастерски подбирая актерский ансамбль, вы добиваетесь максимального раскрытия потенциала исполнителей, открываете новые грани таланта звезд экрана», — приводит слова мэра агентство городских новостей «Москва».

Сергей Бодров учился в Московском энергетическом институте, в 1974 году окончил заочное отделение сценарного факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени С. Герасимова. По его сценариям сняли больше 20 фильмов, среди которых «Не ходите, девки, замуж», «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Восток — Запад». Его фильм «Монгол» в 2007 году номинировали на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

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