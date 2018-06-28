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СМИ обвинили британскую разведку в пытках людей

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Фото: Depositphotos
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Британские спецслужбы участвовали в пытках и похищении подозреваемых в терроризме после терактов, которые произошли в США 11 сентября 2001 года. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на доклады парламентского комитета.

Директор по пыткам
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По данным издания, сотрудники служб внешней разведки (МИ-6) и внутренней контрразведки (МИ-5) были вовлечены в сотни таких случаев. Их руководству было известно о жестоком обращении с задержанными со стороны американских коллег и тех, кто помогал им в расследовании. Британцы неоднократно становились свидетелями пыток, им поступали сообщения о жестоком обращении, но спецслужбы Соединенного Королевства закрывали на это глаза.

«То, что США и другие люди жестоко обращались с задержанными, не вызывает сомнений, равно как и тот факт, что агентства (МИ-6 и МИ-5. — Ред.) и оборонная разведка знали об этом на ранней стадии», — приводит издание выдержки из доклада.

Также подтвердился факт того, что британские спецслужбы участвовали как минимум в 28 случаях похищений людей в рамках расследования сентябрьских терактов в США. Они либо предлагали внести финансовый вклад при выдаче подозреваемых, либо соглашались на операции, предложенные другими.

Кроме того, авторы доклада утверждают, что в прошлом специально были скрыты доказательства непосредственного участия офицеров МИ-6 в жестоком обращении с задержанными на авиабазе Баграм в Афганистане, где людей морили голодом, не давали им спать и погружали в стрессовые ситуации.

В мае бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал, что нынешний директор ЦРУ Джина Хаспел лично участвовала в пытках людей в американских тюрьмах и приказала уничтожить почти 100 видеодоказательств этих преступлений.

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