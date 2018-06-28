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Экс-глава МЧС Пучков выдвинется на пост сенатора от Приморья

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Бывший глава МЧС России Владимир Пучков будет выдвигаться в Совет Федерации на место сенатора от Приморья, заявила 28 июня спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Что касается Пучкова, то предполагается, что он пойдет в тройке (кандидатов в сенаторы. — Ред.) от (действующего. — Ред.) губернатора, и в случае его победы на выборах станет сенатором от Приморского края», — приводит «РИА Новости» слова Матвиенко.

При этом спикер Совета Федерации отметила, что решение о кандидатуре сенатора является прерогативой губернатора.

О том, что Пучков может стать членом Совета Федерации, 26 июня сообщало РБК. Отмечалось, что если экс-министра выдвинут от  врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, то Пучков займет место сенатора Светланы Горячевой.

Пучков возглавлял МЧС с мая 2012 года. На этом посту 18 мая 2018-го его сменил замглавы ФСБ, бывший врио губернатора Калининградской области Евгений Зиничев.

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