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Аналитики назвали российские города с самыми пышными невестами

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Фото: Global Look Press/Alexander Legky
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Самые худые невесты России живут в Башкирии, самые пышные — в Новосибирске и Тюмени. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного одним из сервисов бесплатных объявлений.

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Специалисты посчитали количество приобретаемых свадебных платьев и размеры. Самыми ходовыми размерами оказались S и M, их ищут около 40% невест, сообщает kp.ru.

В Башкирии чаще всего приобретают платья размером XS и S. В Новосибирске и Тюмени отмечен самый большой спрос на наряды размера XXL. В Омске невесты ищут размеры L, XL и XXL.

В Волгограде отмечен наибольший рост спроса на свадебные платья — интерес к ним подскочил на 90%. В Уфе он вырос на 50%, в Москве — на 42%.

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