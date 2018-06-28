Аналитики назвали российские города с самыми пышными невестами

Самые худые невесты России живут в Башкирии, самые пышные — в Новосибирске и Тюмени. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного одним из сервисов бесплатных объявлений.

Специалисты посчитали количество приобретаемых свадебных платьев и размеры. Самыми ходовыми размерами оказались S и M, их ищут около 40% невест, сообщает kp.ru.

В Башкирии чаще всего приобретают платья размером XS и S. В Новосибирске и Тюмени отмечен самый большой спрос на наряды размера XXL. В Омске невесты ищут размеры L, XL и XXL.

В Волгограде отмечен наибольший рост спроса на свадебные платья — интерес к ним подскочил на 90%. В Уфе он вырос на 50%, в Москве — на 42%.