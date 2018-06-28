Конституционный суд разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять совбез

Закон и поправки, согласно которым президент Казахстана Нурсултан Нарзабаев наделяется правом пожизненно возглавлять совет безопасности республики, соответствуют национальному законодательству. Такое решение вынес конституционный суд (КС) Казахстана, сообщает «Интерфакс».

Назарбаев обратился в КС с просьбой рассмотреть законы «О Совете безопасности республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики Казахстан по вопросам деятельности Совета безопасности республики Казахстан».

Суд признал законы «соответствующими конституции республики».

Право пожизненно возглавлять совбез страны Назарбаев получил 31 мая решением сената республики. В документе указывается, что первому президенту страны «в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять совет безопасности в качестве председателя».

Действующий президент возглавляет Казахстан с 1990 года. В 2015 году Назарбаев был избран на пятый президентский срок, получив голоса 97,75% избирателей.