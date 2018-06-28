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Пользователи смогут получать пенсии через «Сбербанк Онлайн»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Клиенты Сбербанка получили доступ к управлению пенсиями через онлайн-приложение. Благодаря этому пенсию теперь можно получить, не посещая отделение кредитной организации Пенсионного фонда России (ПФР) или МФЦ. 

В пресс-релизе банка отмечается, что в «Сбербанк Онлайн» появились два пенсионных интернет-сервиса государственных услуг. Первый предполагает перевод пенсии сразу на счет в Сбербанке, а второй — получение выписки из индивидуального лицевого счета ПФР. Документ «поможет понять, какой у клиента трудовой стаж, его текущие пенсионные накопления и в какой управляющей компании они находятся». 

«Пенсионные услуги — только начало, мы приложим все усилия для того, чтобы наши клиенты смогли получать различные государственные услуги через каналы Сбербанка», — заявил глава Сбербанка Герман Греф. 

На данный момент новыми услугами можно воспользоваться в веб-версии «Сбербанк Онлайн» и в мобильном приложении. Клиенты Среднерусского территориального банка Сбербанка уже могут опробовать нововведения. Для пользователей других территориальных банков услуги станут доступны в ближайшем будущем. Отмечается, что Сбербанк также планирует организовать совместно с ПФР онлайн-оформление, получение и использование материнского капитала.

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