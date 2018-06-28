Специалист Минздрава раскритиковал выводы ученых о допустимой дозе алкоголя
Главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн заявил, что не стоит верить данным американских ученых о допустимой дозе алкоголя.
Ранее исследователи сообщили, что проблемы со здоровьем начинаются уже при потреблении пяти порций спиртного в месяц. Одну порцию они ограничили 350 г пива, 100 г вина или 40 г более крепких напитков.
«Не нужно верить этим данным. Нужно понимать, что алкоголь (этанол) — токсическое вещество и любое поступление токсического вещества в организм — это вред», — сказал специалист журналистам «РИА Новости».
По его словам, употребление алкоголя очень индивидуально.
«Есть люди с лучшим состоянием печени, им, наверное, менее вредно, но вредно всем», — отметил Брюн.
Также специалист заявил, что с большим сомнением относится к утверждениям о полезных свойствах алкоголя в малых дозах. По его словам, в первую очередь это токсическое вещество, которое в любом случае наносит вред организму.
«Это касается и других продуктов, например, фастфуда», — добавил он.
Ранее в июне Американская ассоциация кардиологов выяснила, что даже молодой организм не способен без последствий пережить вечеринки с изобилием алкоголя.