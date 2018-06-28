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Специалист Минздрава раскритиковал выводы ученых о допустимой дозе алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
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Главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн заявил, что не стоит верить данным американских ученых о допустимой дозе алкоголя.

Ранее исследователи сообщили, что проблемы со здоровьем начинаются уже при потреблении пяти порций спиртного в месяц. Одну порцию они ограничили 350 г пива, 100 г вина или 40 г более крепких напитков.

«Не нужно верить этим данным. Нужно понимать, что алкоголь (этанол) — токсическое вещество и любое поступление токсического вещества в организм — это вред», — сказал специалист журналистам «РИА Новости».

По его словам, употребление алкоголя очень индивидуально.

«Есть люди с лучшим состоянием печени, им, наверное, менее вредно, но вредно всем», — отметил Брюн. 

Также специалист заявил, что с большим сомнением относится к утверждениям о полезных свойствах алкоголя в малых дозах. По его словам, в первую очередь это токсическое вещество, которое в любом случае наносит вред организму. 

«Это касается и других продуктов, например, фастфуда», — добавил он.

Ранее в июне Американская ассоциация кардиологов выяснила, что даже молодой организм не способен без последствий пережить вечеринки с изобилием алкоголя. 

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