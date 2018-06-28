В Госдуме прокомментировали идею приравнять номер мобильного к паспорту

Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин отметил, что проект закона, в котором изучается возможность идентификации личности гражданина по номеру мобильного телефона, нужно тщательно проработать.

«На мой взгляд, это предложение требует дополнительной глубокой проработки, потому что SIM-карты сегодня не являются, на мой взгляд, надежной защитой. Изготовить SIM-карту не сложно, изготовить дубликат SIM-карты не сложно», — сказал депутат РЕН ТВ.

Горелкин отметил, что в России остается актуальной проблема нелегальных SIM-карт. Народный избранник подчеркнул, что в настоящее время паспорт является наиболее надежным и защищенным идентификатором личности. При этом он допустил, что с технологической стороны это возможно.

В среду, 28 июня, стало известно о том, что в правительстве России рассматривают проект закона, который позволит использовать номер мобильного телефона как удостоверение личности. Авторы идеи предлагают ввести девять идентификаторов, среди которых электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные, а также номер мобильного телефона.

В российских сотовых компаниях идею идентификации с помощью номера телефона поддержали, некоторые заявили, что проект необходимо доработать.