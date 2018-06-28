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В Генпрокуратуре рассказали о количестве мусора на каждого россиянина

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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На одного россиянина приходится больше 200 т отходов, и эта цифра ежегодно растет. Такие данные привел на совещании в Иркутске первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман.

«По данным на 1 января этого года, на территории страны размещено свыше 30 млрд т отходов. То есть на каждого жителя приходится по 205 т», — приводит его слова ТАСС.

Буксман подчеркнул, что каждый год в стране образуется еще по 4 млрд т отходов. Мусорные полигоны занимают 4 млн га, и каждый год их площадь вырастает еще на 300 тыс га.

Во время проверок, которые прокуроры провели по всей стране, выявлено больше 250 тыс. нарушений. Внесено более 60 тыс. представлений, а в суды направлено 22 тыс. исков. Их общая сумма — 3,5 млрд рублей. По материалам проверок возбудили 135 уголовных дел, 60 тыс. человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

Буксман добавил, что больше 10 тыс. несанкционированных свалок удалось ликвидировать после вмешательства прокуратуры. 200 из них находились в лесных зонах, 87 — в заповедниках.

Ранее, 28 июня, генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что работа оперативных и следственных органов в области борьбы со свалками нуждается в улучшении. По его словам, прокуроры некоторых регионов не дают оценок нарушениям в экологии регионов, еще в нескольких субъектах Федерации власти не контролируют мусорные полигоны.

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