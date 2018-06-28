Завершается реставрация храма Сошествия Святого Духа в Казани

В Казани завершена роспись интерьеров храма Сошествия Святого Духа. В центральной части на стенах появились изображения деяний апостолов.

За годы эксплуатации здания в качестве кукольного театра, после множества перестроек и переделок были уничтожены оригинальные росписи. Как рассказал ИА «Татар-информ» служитель храма отец Артемий (Лушкин), художники начали работу летом 2017 года.

Вскоре реставрация, которая началась в 2012 году, закончится. В ближайшее время будет готово художественное оформление стен притвора и крестильного храма.

Как писал 6 июня портал iz.ru, в Санкт-Петербурге начинается реставрация фасада Казанского собора. Предполагается, что работы растянутся почти на год и завершатся 15 апреля 2019 года. Всё это время здание будет закрыто лесами. Государственная административно-техническая инспекция уже выдала разрешительную документацию на их установку.