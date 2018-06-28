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Канадцу дали условный срок за 24 жены и 149 детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия вынес условный приговор 61-летнему Уинстону Блэкмору, которого признали виновным в том, что он состоит в браке с 24 женщинами.

Как пишет Daily Mail, Блэкмору удалось избежать тюремного заключения — он получил шесть месяцев домашнего ареста. Ему разрешено ходить на работу и посещать врача.

В прошлом мужчина был епископом раскольнической Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны).

«Он ясно дал понять, что никакой приговор не удержит его от практики его веры», — сказала судья о Блэкморе, у которого к тому же оказалось 149 детей. 

Отмечается, что Блэкмор не раскаивается в многоженстве. Притом некоторым из жен мужчины еще не исполнилось 15 лет.

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