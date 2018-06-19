В Туркмении запретили многоженство

Норма, запрещающая многоженство, введена в Семейный кодекс Туркмении. Об этом сообщает правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».

«Под многоженством понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства», — приводит ТАСС текст документа.

Сообщается, что запрет вступит в силу с 1 сентября 2018 года.

По канонам ислама, который исповедует подавляющее большинство населения Туркмении, мужчины могут иметь до четырех жен. Однако в Уголовном кодексе страны уже есть статья, запрещающая многоженство. Она предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет.

В начале года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, запрещающий транслировать на телевидении сцены секса, насилия и вредные привычки. Данная инициатива призвана создавать «положительный образ» страны. Сообщалось, что запрет на показ направлен на защиту национальных интересов. При этом в документе не прописаны определения этих понятий.