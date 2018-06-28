«Территория смыслов» открылась во Владимирской области

Образовательный форум «Территория смыслов» открылся в Владимирской области.

Сотни молодых людей из разных регионов России разместились в огромном студенческом лагере на берегу озера, а всего за ближайшие полтора месяца там побывает 6 тыс. человек.

В ходе форума участники встретятся с успешными политиками и экспертами. Кроме того, их ждут всевозможные тренинги и мастер-классы. Молодым людям представится возможность обмениваться интересными идеями: по замыслу организаторов, они будут учится друг у друга.

«Я когда посмотрела что здесь происходит, я сразу захотела приехать, потому что никогда раньше не была на форумах вообще, вообще в первый раз, это было полной неожиданностью, когда я вошла и увидела все это великолепие», — рассказала участница форума Екатерина Марциохо.

Форум разделен на несколько смен, каждая из которых посвящена определенной теме. Сейчас молодые люди обсуждают возможности студенческих объединений. Дальше разговор пойдет о современном образовании, цифровых технологиях и волонтерском движении.