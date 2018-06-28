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США сохранят военный контингент в Южной Корее

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Фото: REUTERS/Courtesy Ken Scar/U.S. Army
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Соединенные Штаты сохранят численность своего военного контингента в Республике Корее, заявил 28 июня американский министр обороны Джеймс Мэттис на переговорах с южнокорейским коллегой Сон Ён Му.

Встреча, главной темой которой стала приостановка крупномасштабных двусторонних военных учений в интересах развития диалога с КНДР, проходит в Сеуле, сообщает ТАСС.

«США используют весь набор имеющихся возможностей для выполнения своих обязательств перед Республикой Корея, включая сохранение там американских войск на нынешнем уровне», — сказал Мэттис.

В рамках визита главы Джеймса Мэттиса в Южную Корею должна была состояться встреча с президентом Республики Мун Чжэ Ином. Но южнокорейский лидер отменил ее из-за простуды, информирует ТАСС. Администрация президента отменила все официальные мероприятия с участием Мун Чжэ Ина, запланированные на 28 и 29 июня.

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