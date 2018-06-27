Си Цзиньпин обещал главе Пентагона не уступить ни пяди своей земли

Китай не уступит ни пяди своей земли, но и на чужие территории не претендует, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

При этом он подчеркнул важность связей между вооруженными силами двух стран и призвал укрепить контакты на высоком уровне.

«Укрепление контактов на высоком уровне между армиями двух стран поможет устранению подозрений, предотвращению ошибочных суждений и происшествий», — приводит «РИА Новости» слова Си Цзиньпина.

Наиболее чувствительной темой в двусторонних отношениях Китая и США остается тайваньский вопрос. Пхеньян неоднократно выражал протесты и требовал от Соединенных Штатов прекратить поставлять острову оружие и придерживаться политики одного Китая.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины в размере 25% на импорт товаров из КНР объемом $50 млрд в год. Указ вступит в силу 6 июля.