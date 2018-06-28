В жилом вагончике в Бурятии сгорели трое детей

Пожар в вагончике в городе Северобайкальск в Бурятии унес жизни троих детей. Об этом в четверг, 28 июня, сообщил Следственный комитет республики.

«В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех детей: двое - 2015 года и один - 2017 года рождения. При осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в доме находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения, но ей удалось спастись.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело.

18 мая стало известно, что житель Тюмени устроил умышленный поджог квартиры в многоэтажном доме. Обвиняемый спалил жилье после разлада с женой. По данным следствия, 39-летний мужчина выгнал супругу с двумя детьми из дома.