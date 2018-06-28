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Площадь пожара на складах в Алма-Ате достигла 3 тыс. кв. м

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Фото: Twitter.com
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В казахстанском городе Алма-Ате вспыхнул пожар в складских помещениях ангарного типа, огнем охвачено около 3 тыс. кв. м. Об этом сообщил представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Возгорание началось в 06:03 (03:03 мск) в микрорайоне Кайрат, сообщает ТАСС. К тушению привлечены 76 человек и 20 единиц техники. Спецслужбы готовы задействовать специально оборудованный вертолет.

Ранее 28 июня вспыхнул пожар на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в Иране.

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