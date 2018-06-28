Чайка раскритиковал работу Росприроднадзора и Роспотребнадзора

Работу Росприроднадзора, Роспотребнадзора, правоохранителей по незаконному обороту отходов раскритиковал генпрокурор РФ Юрий Чайка, выступая на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, посвященной обороту отходов.

«Нуждается в улучшении работа оперативных и следственных органов в рассматриваемой сфере», — говорится в тексте его выступления, опубликованном на сайте Генпрокуратуры.

Чайка сообщил, что за два с половиной года заведено 150 дел оперативного учета, а фактически реализовано лишь 11. Всего за это время расследовалось 154 уголовных дела о соответствующих преступлениях, однако до суда дошло только каждое четвертое, 40 дел.

По его словам, в частности, прокуроры Карелии, Мордовии, Архангельской и Тамбовской областей не дают оценок нарушениям в экологии регионов, а в Республике Дагестан, Марий-Эл, Тыва, Приморском крае, Курганской, Тульской, Томской областях выявлено отсутствие санитарного контроля на мусорных полигонах с стороны властей.

21 мая свалку с медицинскими отходами обнаружили активисты «Общероссийского народного фронта» в Сосновском районе Челябинской области. Они отправились туда после того, как местные жители пожаловались на засоренность территории и водных объектов и на неприятный запах.