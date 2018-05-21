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Свалка с опасными медицинскими отходами найдена в Челябинской области

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Свалку с медицинскими отходами обнаружили активисты «Общероссийского народного фронта» в Сосновском районе Челябинской области. Они отправились оттуда после того, как местные жители пожаловались на засоренность территории и водных объектов и на неприятный запах.

Среди мусорных куч было найдено множество пакетов для медицинских отходов класса Б. Это опасные, потенциально инфицированные отходы, материалы и инструменты, которые находились в контакте с биожидкостью и кровью, выделения пациентов, а также органы и ткани, оставшиеся после операций, приводит слова активиста ОНФ Игоря Шакирова ИА «Урал-пресс-информ».

Свалка не имела какого-либо ограждения, там не были установлены таблицы с наименованием предприятия, предупреждением об опасности или запретом на вход.

В организации заявили, что наличие водных источников поблизости изначально означает то, что полигон не может находиться в этом месте. Раньше здесь были поля с системой естественного орошения. Река, которая протекает там, впадает в реку Миасс, несущую свои воды в Шершневское водохранилище – единственный питьевой источник Челябинска.

Общественники планируют предоставить фото- и видеоматериалы в региональное министерство экологии, областные управления Росприроднадзора и Росимущества. Кроме того, в ОНФ намерены добиться проведения прокурорской проверки.

Портал iz.ru 2 мая сообщал о том, что в Великобритании в мусорном баке нашли флакон, в котором находился фрагмент человеческой кости. Ученые не исключают, что это мощи папы римского Климента I.

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