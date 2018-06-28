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Кадыров назвал лучший способ борьбы с коррупцией

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Полная конфискация — это самое эффективное наказание для чиновников-коррупционеров. Такую точку зрения высказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью «Известиям».

По словам Кадырова, даже отбыв тюремное заключение за коррупционные преступления, экс-чиновник выходит на свободу богатым человеком.

«Поэтому у нас другая стратегия: если мы видим, что человек допустил ошибку, деньги у него забираем и строим социальный объект, дорогу или помогаем людям. Он воровал — мы его посадим, и что изменится? Человек будет сидеть, государство его будет кормить, создавать условия для него. Я считаю, если воровал человек, у него надо полностью всё забрать. Больше ты не входишь в круг, который доверяет тебе. Выгнать и закрыть на этом тему», — сказал лидер Чечни.

Отвечая на уточняющий вопрос, Кадыров отметил, что такой подход доказал свою эффективность в республике.

«Люди видят, что не просто увольняют или сажают, а реально всё, что есть, забирают, направляют на социальные нужды. Это действует очень хорошо», — пояснил Кадыров.

При этом он отрицательно относится к идее ужесточения российского антикоррупционного законодательства.

«Надо поменять культуру. Как бы ты законы ни менял, ничего не изменится. Если человека не воспитать, одного посадишь — завтра другой придет, третий. На этом не выиграешь», — уверен Кадыров.

В феврале глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести уголовную ответственность за искажение правды о Второй мировой войне.

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