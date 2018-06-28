В РФ возросло число превышающих страховку АСВ вкладов

С начала года объем крупных вкладов, превышающих страховое покрытие АСВ, вырос на 2%. Об этом свидетельствуют данные Агентства по страхованию вкладов, с которыми ознакомились «Известия».

Так, количество таких счетов выросло на 2%, в среднем на одном счете находится 5,6 млн рублей. Объем хранимых средств вырос пропорционально и достиг 10,93 трлн рублей, что составляет почти 42% всех средств, размещенных физическими лицами в банках.

Однако на данный момент пока не приходится говорить о росте доверия к банковской системе со стороны массового клиента. По мнению экспертов, приток средств обеспечили VIP-клиенты, в первую очередь — госбанков. Как полагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин, доля private banking в небольших банках обычно невелика, поэтому прежде всего клиенты из этого сегмента обслуживаются в крупных частных и государственных банках.

Замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень отмечает, что вмешательство ЦБ в дела ряда крупных российских банков в 2017 году доказывает, что даже крупные вклады, открытые в таких кредитных организациях, могут считаться безрисковыми.

В частности, сегодня наблюдается тенденция перетока депозитов из частных и более мелких — в крупные госбанки, в то время как «новые госбанки» восстанавливают ресурсные базы и предлагают более привлекательные ставки по депозитам, считает руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«В России выросло число превышающих страховку АСВ вкладов»