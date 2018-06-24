Налоговая служба рассказала о контроле движения средств по картам

Тотальный контроль за движение средств на счетах и вкладах россиян налоговая служба вводить не намерена и о введении автоматического взимания налога с «неопознанных» переводов на пластиковые карты речи не идет.

Единственное требование к вкладчикам и держателям банковских карт — готовность подтвердить резидентство России, так как приближается ввод автообмена финансовой информацией между РФ и 74 государствами.

Запросы о подтверждении гражданства будут формировать кредитные организации, а не налоговики, передает «Российская газета».

Информация о начислении налогов за все невыясненные поступления на карты не соответствует действительности, обратили внимание в ФНС.

Единственным нововведением станет обязательство банков предоставлять в ФНС выписки по металлическим счетам.

Запрашивать информацию о счетах, вкладах и электронных кошельках налогоплательщиков налоговая служба может только при проведении мотивированных проверок.

Если все доходы гражданина имеют легальное происхождение и налоги с них уплачены в срок и полностью, волноваться не о чем.