Выпускники ярославского училища ПВО первыми освоят системы С-500

Перспективные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 одними из первых освоят выпускники Ярославского высшего военного училища ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Выпускникам Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны через несколько лет предстоит осваивать перспективные ЗРС С-500», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя российского военного ведомства.

В Минобороны также отметили, что затем выпускники будут изучать ЗРС С-350 «Витязь», который заменит в российских вооружениях системы С-300ПС. Кроме того, представитель ведомства отметил, что курсанты принимали участие в учениях на полигоне Ашулук в Астраханской области, где производилась стрельба из ЗРК С-300, С-400 и комплексов «Панцирь-С».

«Полученные в стенах училища знания, умения и навыки офицеры понесут в зенитные ракетные и радиотехнические войска ВКС», — пояснили в министерстве.