Масштабный проект по выращиванию грибов стартовал в Липецкой области

Большой тепличный комплекс по выращиванию грибов планируют возвести на окраине села Елец-Лазовки в Хлевенском районе Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

На данный момент идут переговоры о передаче земельного участка инвесторам проекта. Под реализацию проекта был выбран участок на границах сел Елец-Лазовка и Новое Дубовое площадью 100 га.

В будущем тепличном комплексе планируется выращивать шампиньоны и вешенки. Начать строительство предполагается в сентябре 2018 года, сообщает Lipetskmedia.

Ранее заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев заявлял о возможности выращивать в Хлевенском районе круглогодичные урожаи по 25 тыс. т грибов к 2020 году.