Новый парк аттракционов открыли в Липецке

Торжественное открытие нового парка аттракционов «Жемчужина» состоялось в Быхановом саду в Липецке сегодня, 21 июня. На мероприятии присутствовали заместитель главы Липецка Евгений Павлов и председатель департамента культуры и туризма городской администрации Сергей Малько.

В общей сложности в парке разместили 17 новых аттракционов, рассчитанных как на взрослых, так и на детей. По словам директора парка Быханов сад Людмилы Бочаровой, в скором времени планируется расширить парк развлечений до 23 аттракционов, сообщает Lipetskmedia.

Одним из новых аттракционов станет колесо обозрения с открытыми и закрытыми кабинками. Предполагается, что оно будет работать круглогодично.

Все новые аттракционы установили в дальней части парка. Прилегающую территорию благоустроили, в том числе установили опоры освещения, уложили асфальт и провели озеленительные работы. Центральные аллеи парка стали прогулочно-рекреационной зоной.

Как рассказал Евгений Павлов, новая «Жемчужина» продолжит развиваться и в 2018, и в 2019 годах.