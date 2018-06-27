Прямой эфир

Двухголовый теленок родился в Польше

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теленок-мутант родился на польской ферме. Об этом сообщила ветеринар Каролина Саровска, пишет Daily Mail.

У теленка, который родился живым, оказалось сразу две головы. По словам ветеринара, у обеих голов присутствовал сосательный рефлекс, но из-за вызванных мутацией болезней животное скончалось.

«Это были четвертые роды у этой коровы, ее первый теленок родился с внутренними органами наружу и вскоре умер», — приводит телеканал «360» слова Саровски.

По мнению экологических активистов, подобные мутанты рождаются из-за корма, который животные получают вместо продуктов их естественного рациона. Отмечается, что в кормах содержатся вредные пестициды, приводящие к подобным генетическим изменениям.

В середине июня в Китае выловили рыбу с головой голубя

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Швеции сняли на видео редкого белого лося-мутанта
Евросоюз переживает нашествие мраморных раков-мутантов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017