Двухголовый теленок родился в Польше

Теленок-мутант родился на польской ферме. Об этом сообщила ветеринар Каролина Саровска, пишет Daily Mail.

У теленка, который родился живым, оказалось сразу две головы. По словам ветеринара, у обеих голов присутствовал сосательный рефлекс, но из-за вызванных мутацией болезней животное скончалось.

«Это были четвертые роды у этой коровы, ее первый теленок родился с внутренними органами наружу и вскоре умер», — приводит телеканал «360» слова Саровски.

По мнению экологических активистов, подобные мутанты рождаются из-за корма, который животные получают вместо продуктов их естественного рациона. Отмечается, что в кормах содержатся вредные пестициды, приводящие к подобным генетическим изменениям.

В середине июня в Китае выловили рыбу с головой голубя.