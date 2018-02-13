Евросоюз переживает нашествие мраморных раков-мутантов

Главная угроза Старого Света – мраморный речной рак. Этот вид массово размножается по всей Европе вплоть до Румынии и Украины.

Эксперты отмечают, что раки пожирают всё на своём пути и захватывают новые территории. Но главное - клонируют сами себя: это не фильм ужасов, а уже реальность, говорит профессор из Германии Герхард Шольц.

«После наших исследований, мы пришли к выводу, что все раки-мутанты - самки, и что они могут размножаться без партнеров. Это и есть самое опасное явление для окружающей среды. Достаточно будет одного такого рака даже в огромном озере, чтобы уничтожить всех остальных», – говорит Шольц.

В 90-е мраморных раков завозили в Германию из США, держали в декоративных аквариумах. По основной версии, именно в неволе

произошло скрещивание разных видов, которое привело к мутации.

Модель размножения мраморных раков похожа на схему развития раковых клеток. На этом примере учёные хотят разобраться в онкологических процессах в организме. По мнению исследователей, это поможет создать новые способы лечения.