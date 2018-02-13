Прямой эфир

Евросоюз переживает нашествие мраморных раков-мутантов

0
Выделить главное
вкл
выкл

Главная угроза Старого Света – мраморный речной рак. Этот вид массово размножается по всей Европе вплоть до Румынии и Украины.

Эксперты отмечают, что раки пожирают всё на своём пути и захватывают новые территории. Но главное - клонируют сами себя: это не фильм ужасов, а уже реальность, говорит профессор из Германии Герхард Шольц.

«После наших исследований, мы пришли к выводу, что все раки-мутанты - самки, и что они могут размножаться без партнеров. Это и есть самое опасное явление для окружающей среды. Достаточно будет одного такого рака даже в огромном озере, чтобы уничтожить всех остальных», – говорит Шольц.

В 90-е мраморных раков завозили в Германию из США, держали в декоративных аквариумах. По основной версии, именно в неволе
произошло скрещивание разных видов, которое привело к мутации.

Модель размножения мраморных раков похожа на схему развития раковых клеток. На этом примере учёные хотят разобраться в онкологических процессах в организме. По мнению исследователей, это поможет создать новые способы лечения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017