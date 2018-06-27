Исторический центр Нижнего Новгорода благоустроят к 2021 году

К 800-летию Нижнего Новгорода будет выполнена реконструкция городских пространств. Реновация исторического центра продолжится, заявил министр энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков.

К 2021 году правительство области планирует реализовать ряд проектов, главный среди которых — благоустройство Стрелки. Власти планируют провести международный конкурс проектов развития территории, передает ИА «НьюсНН».

По словам Черткова, Верхне-Волжская набережная должна соединяться с площадью Минина, улицей Большая Покровская, площадью Горького и площадью Лядова единым ансамблем.

Нижний Новгород — крупнейший по численности населения город в Приволжском федеральном округе и на реке Волге. Основан предположительно 4 февраля 1221 года владимирским князем Юрием Всеволодовичем.