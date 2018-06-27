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Омские школы отремонтируют за 1 млрд рублей

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На масштабный проект по ремонту школ в Омской области будет выделен 1 млрд рублей. Программа и средства рассчитаны на пять лет.

Сегодня, 27 июня, на заседании правительства Омской области была принята программа, согласно которой в течение пяти лет власти будут выделять по 200 млн рублей ежегодно на ремонт школ области. В правительстве проект назвали «программой реновации», сообщает РИА «Омск-информ».

В рамках проекта предусматривается замена окон в 600 школах и ремонт кровли в 300 образовательных учреждениях. Также будут отремонтированы системы отопления еще в 280 зданиях.

Средства на реализацию проекта будут выделяться из бюджета области. Программа рассчитана до 2023 года. Также принято решение о выплате 20 тыс. рублей материальной помощи педагогам, которые придут работать в детские сады в села.

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