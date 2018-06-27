Прямой эфир

Почти 180 млн рублей потратят на подготовку школ Брянской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянской области на подготовку школ к новому учебному году планируют потратить более 178 млн рублей. В рамках работ предусматривается ремонт, строительство и установка противопожарной системы.

Как сообщает пресс-служба правительства области, в рамках подготовки к 1 сентября в восьми сельских школах будут отремонтированы спортивные залы. На это будет выделено порядка 21 млн рублей. Также в 17 сельских школах планируют построить теплые санузлы.

Более всего будет выделено на реализацию противопожарной программы в школах. На противопожарные системы будет выделено 43 млн более рублей, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Ранее в июне стало известно о том, что школу в Волгограде отремонтируют после вмешательства Роспотребнадзора. Ведомство направило иск в суд, который обязал мэрию выделить средства на ремонтные работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 10 школ планируют построить в Татарстане в 2018 году
Школу планируют отремонтировать в Ростовской области за 14 млн рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017