Почти 180 млн рублей потратят на подготовку школ Брянской области

В Брянской области на подготовку школ к новому учебному году планируют потратить более 178 млн рублей. В рамках работ предусматривается ремонт, строительство и установка противопожарной системы.

Как сообщает пресс-служба правительства области, в рамках подготовки к 1 сентября в восьми сельских школах будут отремонтированы спортивные залы. На это будет выделено порядка 21 млн рублей. Также в 17 сельских школах планируют построить теплые санузлы.

Более всего будет выделено на реализацию противопожарной программы в школах. На противопожарные системы будет выделено 43 млн более рублей, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Ранее в июне стало известно о том, что школу в Волгограде отремонтируют после вмешательства Роспотребнадзора. Ведомство направило иск в суд, который обязал мэрию выделить средства на ремонтные работы.