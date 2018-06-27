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Эксперт оценил метод мотивации налоговой службы для самозанятых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Проект налоговых выплат на уплату нового налога сравним с принципами геймификации, которые применяются в компьютерной игре, чтобы пользователь мог использовать вирутальный депозит для тестирования продукта. Такое мнение высказал порталу iz.ru сооснователь онлайн-сервиса бытовых и бизнес-услуг YouDo.com Алексей Гидирим.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин в беседе с газетой «Коммерсант» сообщил, что ведомство разрабатывает инициативу о выплате самозанятым россиянам по 10 тыс. рублей в качестве налогового капитала. По его словам, система стимулов послужит для того, чтобы самозанятые россияне сами захотели зарегистрироваться в налоговой службе. 

«Государство начало использовать уже зарекомендовавшие себя принципы геймификации, которые применяются в играх. Например, в них пользователям дается некий виртуальный депозит, который они могут использовать для тестирования продукта. В данном случае это налоговый капитал для самозанятых. Я думаю, что это правильное решение: адаптировать и применить на практике те методы, которые уже давно зарекомендовали себя в бизнесе как эффективные. На мой взгляд, выбранная государством стратегия легализации самозанятого населения является правильной. Думаю, что различные мотивационные методы смогут побудить к регистрации гораздо большее число людей», — сказал Гидирим.

Накануне, 26 июня, Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что налог для самозанятых с 1 января 2019 года протестируют в четырех регионах.

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