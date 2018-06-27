Жителя Череповца обвиняют в убийстве кондуктора на рабочем месте

В Вологодской области предъявлено обвинение в убийстве жителю Череповца. Уголовное дело расследуется по факту убийства кондуктора в автобусе.

По данным следствия, 34-летняя женщина была убита в салоне автобуса несколькими ударами кухонного ножа. В преступлении подозревается ее бывший сожитель. По версии правоохранительных органов, 54-летний мужчина пытался возобновить отношения с жертвой и встретил ее на конечной остановке транспорта, между ними произошла ссора, которая и закончилась поножовщиной. Об этом сообщает ИА FlashNord.

В следственном комитете уточнили, что нападавший не пытался покинуть место преступления. Он был задержан, суд избрал меру пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается.