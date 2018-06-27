Прямой эфир

Жителя Череповца обвиняют в убийстве кондуктора на рабочем месте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Вологодской области предъявлено обвинение в убийстве жителю Череповца. Уголовное дело расследуется по факту убийства кондуктора в автобусе.

По данным следствия, 34-летняя женщина была убита в салоне автобуса несколькими ударами кухонного ножа. В преступлении подозревается ее бывший сожитель. По версии правоохранительных органов, 54-летний мужчина пытался возобновить отношения с жертвой и встретил ее на конечной остановке транспорта, между ними произошла ссора, которая и закончилась поножовщиной. Об этом сообщает ИА FlashNord.

В следственном комитете уточнили, что нападавший не пытался покинуть место преступления. Он был задержан, суд избрал меру пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дело возбуждено по факту убийства жительницы Орска на почве ревности
Под Красноярском подростка задержали по подозрению в убийстве ребенка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017