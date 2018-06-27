Дело возбуждено по факту убийства жительницы Орска на почве ревности
Следственный комитет Оренбуржья возбудил уголовное дело по факту убийства жительницы Орска, Оренбургская область. Предварительно установлено, что причиной убийства является ревность.
Как сообщили в пресс-службе регионального СК, тело 37-летней женщины с ножевыми ранениями было обнаружено 22 июня в общежитии на улице Дунаевского в городе Орск. Подозреваемый был задержан. Им оказался 31-летний ранее судимый сожитель погибшей, сообщает РИА «Оренбуржье».
Предварительно было установлено, что в ночь на 22 июня во время застолья между парой возникла ссора на почве ревности. Мужчина нанес своей сожительнице не менее четырех ударов в область груди и шеи. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.
Подозреваемому было предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.