Прямой эфир

Дело возбуждено по факту убийства жительницы Орска на почве ревности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет Оренбуржья возбудил уголовное дело по факту убийства жительницы Орска, Оренбургская область. Предварительно установлено, что причиной убийства является ревность.

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, тело 37-летней женщины с ножевыми ранениями было обнаружено 22 июня в общежитии на улице Дунаевского в городе Орск. Подозреваемый был задержан. Им оказался 31-летний ранее судимый сожитель погибшей, сообщает РИА «Оренбуржье».

Предварительно было установлено, что в ночь на 22 июня во время застолья между парой возникла ссора на почве ревности. Мужчина нанес своей сожительнице не менее четырех ударов в область груди и шеи. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

Подозреваемому было предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд вынес приговор убившей своего сожителя женщине в Мурманской области
Убившему рыбака из-за улова мужчине вынесен приговор в Брянской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017