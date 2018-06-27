«Зрители должны испытать не только боль, но и любовь»

В российский прокат выходит фильм-катастрофа «Во власти стихии». Главные роли исполнили Шейлин Вудли и Сэм Клафлин. Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в 1983 году в Тихом океане. Корреспондент «Известий» Галя Галкина встретилась с режиссером картины Бальтасаром Кормакуром («Эверест»).

— Действие фильма разворачивается в море. Как происходили съемки «Во власти стихии»?

— Я с самого начала хотел, чтобы мы снимали на воде. Конечно, мы не могли подвергать людей чрезмерному риску, поэтому во время шторма мы не работали (смеется). Съемки на воде продолжались в течение шести недель, по 14 часов в день.

— Как далеко вы уходили от берега?

— Довольно далеко, на несколько миль в океан, потому что зрители не должны были видеть рифы и берег, всё должно было выглядеть реалистично. В первый день съемок мы совершили ошибку, потому что корабль поддержки, отвечающий за нашу безопасность, не мог плыть за нами из-за больших волн и вынужден был вернуться обратно, к берегу. В результате нас всех укачало на небольшом суденышке. Таким был первый день. После чего люди поняли, что они не на отдыхе и будет нелегко. Это как раз то, чего я хотел добиться. У меня есть опыт моряка, я еще ребенком часто выходил в море, у меня не было иллюзий относительно того, что нам предстоит.

Я считаю, что актерам нужна такая встряска, это заставляет их вернуться с небес на землю. Того же мы добивались и в фильме «Эверест». Уверен: если актеры сами почувствуют, что такое горы, переживут все тяжести и лишения, на своей шкуре узнают, что значит мороз в 30 градусов, они смогут сыграть реалистично. Уже после этого можно перенести съемки в студийные условия.

— В чем отличие и сходство съемочного процесса в фильме «горном» и фильме «морском»?

— Во время съемок «Во власти стихии» нам было теплее (смеется), погода стояла жаркая. Но море безжалостнее, чем горы. Оборудование то и дело окатывали волны, из-за чего оно выходило из строя.

Всегда хочется максимально приблизиться к идеальному результату. Зрителям надо доставить максимум впечатлений. Когда мне было лет 20, я посмотрел русский фильм «Иди и смотри» режиссера Элема Климова. Это невероятно жестокое, реалистичное кино. Я чувствовал себя, как если бы оказался рядом с героями и видел всё происходящее их глазами. Главный персонаж — маленький мальчик, который теряет слух, семью… Я никогда не представлял себе, что кино может быть таким физиологичным и наглядным. С тех пор эта картина всё время стоит у меня перед глазами. Когда я снимаю, то хочу, чтобы зрители пережили то же, что и персонажи моего фильма.

— Вы когда-нибудь попадали в тяжелую ситуацию на море, например в шторм?

— Попадал. Моря, омывающие мою родную Исландию, довольно суровые, да и реки тоже. Расскажу об одном случае. Я стал свидетелем того, как неопытная погонщица перегоняла табун лошадей через бурную реку. Исландские лошади небольшие, и по мере удаления от берега они всё больше и больше погружались в воду. Потом и девушка стала тонуть. Кричала, звала на помощь. Она до сих пор говорит, что я спас ей жизнь, хотя я так не считаю. Важно то, что в экстремальных ситуациях, подобных этой, наступает момент предельной ясности сознания. Время останавливается, и всё происходит как будто в замедленном темпе. В этот момент необходимо максимально сконцентрировать свою мысль. Если, конечно, ты в состоянии это сделать. Не думаю, что этому можно научиться, это инстинкт. Но если ты способен на это, то сможешь выйти невредимым из самых опасных ситуаций. Если не поддашься панике. Запаникуешь — пропадешь.

— Насколько близко к тексту вы пересказали в фильме реальную историю, случившуюся в Тихом океане с семейной парой Тами Олдхэм и Ричардом Шарпом?

— Я ее серьезно переработал, но тем не менее ориентировался на книгу Тами Олдхэм «Небо, багровое от печали» и постоянно консультировался с ней самой. Мы не рассказали всю правду, но в этом нет злого умысла. Моя цель состояла в том, чтобы дать зрителям возможность увидеть всё происходящее с точки зрения героини. Услышать, как она всё время разговаривает с Ричардом.

Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на мир ее глазами и вместе с ней пережили этот катаклизм. В сценарии, который мне прислали, этого не было. Когда мы уже собирались начать съемки, я вдруг понял, как мне хотелось бы начать фильм. Надо было, чтобы вы увидели мир глазами этой девушки, которая оказалась посреди Тихого океана, вдали от земли. Чтобы вы прочувствовали мгновенный переход от клаустрофобии к боязни открытого пространства. И вы спросили бы себя: кто она, что она там делает, как она попала туда, как она оттуда выберется и кто этот Ричард, которого она зовет.

Мне понравился такой подход — он вооружает вас некоторой легкомысленностью, неуместной веселостью, которая в данном случае нужна, я не хочу, чтобы эта история ассоциировалась с бесконечным голодом и болью. Там есть и это, но есть и другое. Сюжет как наша жизнь, в которой много тяжелого, но случаются и невероятно счастливые, яркие мгновения, ради которых мы и живем.

Семейная жизнь — именно такая. Сначала — сказочный период романтики, потом вы проходите испытания и переживаете трудности. Мне кажется, зрителям нужно дать возможность испытать не только боль, но и любовь. Тогда их восприятие будет более насыщенным и богатым.

— Почему вы решили сделать главным персонажем женщину? В ваших фильмах главные герои, как правило, мужчины.

— В кинематографии вообще мало фильмов, в которых женщина противостоит силам природы. Я задумался о том, что это несправедливо. Женщины проводят на природе столько же времени, сколько мужчины. Нас бы здесь не было, если бы на протяжении столетий женщины не побеждали в противостоянии человека и стихии.

Мы должны задавать себе и другим вопрос о роли женщины в мире. Я имею в виду не только движение #MeToo, но и в целом борьбу за равенство полов. И я подумал, что сделаю в нее свой вклад, сняв один из немногих на сегодняшний день фильмов, в которых женщина побеждает стихию.

Но прежде всего мне понравилось то, что это реальная история. Мы не создаем искусственную ситуацию в угоду политкорректности, не переделываем мужчин в женщин или наоборот, а проливаем свет на тяжелейшее испытание, выпавшее на долю 24-летней героини...