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Ник Кейв зафанател от российских панков и Звягинцева

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Фото: Global Look Press
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Культовый австралийский рок-музыкант Ник Кейв рассказал, что он и его коллеги по группе The Bad Seeds являются большими поклонниками творчества российских панк-групп и режиссера Андрея Звягинцева.

«Мы большие фанаты группы «Утро» (постпанк из Ростова-на-Дону. — Ред.) и, конечно, мрачных и дьявольских Messer Chups из Санкт-Петербурга», — приводит слова Кейва агентство ТАСС.

Музыкант отмечает, что сам бы хотел создать музыку для «мрачной классики» Звягинцева и ждет от него звонка с предложением о сотрудничестве. По его мнению, «Нелюбовь» и «Левиафан» — выдающиеся фильмы.

Также Ник Кейв рассказал, что во время своего приезда в Россию с нетерпением ждет фотоработы с российским дизайнером одежды Гошей Рубчинским, который будет путешествовать с группой The Bad Seeds в качестве фотографа. 

Концерты Ника Кейва и группы Bad Seeds пройдут в Санкт-Петербурге 25 июля и Москве 27 июля.

Перед своей поездкой в Россию Кейв признался, что считает своих российских поклонников дикими, поскольку они чувствуют родство с темными мрачными мотивами его музыки.

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