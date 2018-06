Ник Кейв объяснил любовь к русским поклонникам

Австралийский рок-музыкант Ник Кейв считает своих российских поклонников дикими и признался, что выступать в России для него всегда было удовольствием.

«Я никогда не считал российскую публику угрюмой. Она дикая, но я думаю, что она чувствует родство с темными мрачными мотивами, которые пронизывают мою музыку. Для меня всегда большое удовольствие играть концерты в России», — цитирует музыканта «РИА Новости».

В России Кейв ценит не только поклонников, но и литературную классику. Его любимым русским писателем является Федор Достоевский. Особенно лидеру группы Nick Cave & The Bad Seeds нравится произведение «Сон смешного человека». Сильное впечатление на музыканта произвел и роман «Преступление и наказание», он повлиял на выбор названия предыдущей группы Кейва — Birthday Party.

Концерты Ника Кейва и группы Bad Seeds пройдут в Санкт-Петербурге 25 июля и Москве 27 июля.

