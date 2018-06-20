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Маккартни анонсировал выход нового сингла

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Фото: Global Look Press/Mourão Panda
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Британский музыкант Пол Маккартни анонсировал выход нового сингла с песнями I Don’t Know и Come On To Me. Пластинка должна выйти в свет уже 20 июня, пишет музыкальный сайт Louder.

После празднования своего 76-летия бывший участник легендарной группы Beatles опубликовал в соцсетях изображения с дизайном будущего сингла.

Песню I Don’t Know Маккартни описывает как «печальную и умиротворяющую балладу», а композиция Come On To Me, по его словам, представляет собой «шумный топот, который раздувает из искры пожар».

Ранее музыкант объявил о работе над новым студийным альбомом вместе с музыкальным продюсером Грегом Керстином, который также сотрудничал с рок-группой Foo Fighters и певицей Адель.

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