Британский музыкант Пол Маккартни анонсировал выход нового сингла с песнями I Don’t Know и Come On To Me. Пластинка должна выйти в свет уже 20 июня, пишет музыкальный сайт Louder.

После празднования своего 76-летия бывший участник легендарной группы Beatles опубликовал в соцсетях изображения с дизайном будущего сингла.

Песню I Don’t Know Маккартни описывает как «печальную и умиротворяющую балладу», а композиция Come On To Me, по его словам, представляет собой «шумный топот, который раздувает из искры пожар».

Ранее музыкант объявил о работе над новым студийным альбомом вместе с музыкальным продюсером Грегом Керстином, который также сотрудничал с рок-группой Foo Fighters и певицей Адель.