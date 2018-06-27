Аккумулятор электрокара Tesla дважды загорался после аварии

Аккумулятор электромобиля Tesla Model S, разбившегося в штате Флорида 8 мая, загорался еще дважды после инцидента, говорится в отчете по итогам расследования Национального управления США по безопасности транспорта (NTSB).

Ранее сообщалось, что в результате ДТП 8 мая на автомагистрали в Форт-Лодердейле, штат Флорида, двое человек погибли и один получил серьезные травмы.

К моменту, когда на место происшествия прибыли пожарные, автомобиль был полностью охвачен пламенем. По данным NTSB, для того чтобы потушить его, было использовано от 750 до 1,1 тыс. литров воды и пены, что необычайно много для такого случая, передает Reuters.

Во время погрузки автомобиля на эвакуатор аккумулятор загорелся повторно, а при прибытии на стоянку для аварийных машин — в третий раз. О причинах, по которым это могло произойти, не сообщается. Tesla не комментирует происшествие.

В мае также сообщалось, что Tesla Модель S в штате Юта врезалась в пожарную машину. В момент аварии электрокар управлялся при автопилота. При этом водитель, смотревшая в свой телефон, сломала лодыжку.