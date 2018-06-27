Умер математик и лингвист Владимир Успенский

Математик и лингвист Владимир Успенский скончался в Москве. Об этом сообщили на кафедре теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ, где он работал.

Математик в последние годы много болел, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Информация о прощании и похоронах появится позже, сообщили в университете.

Успенский родился 27 ноября 1930 года. Окончил механико-математический факультет МГУ. Он был автором многочисленных трудов по математической логике и лингвистике, на его счету более 100 научных трудов. Читал курсы лекций «Введение в математическую логику», «Вычислимые функции», «Язык математики» и другие.