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Умер британский генетик и нобелевский лауреат Джон Салстон

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Фото: TASS/AP/Adam Butler
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Британский биолог Джон Салстон, получивший Нобелевскую премию за исследования в области генетики, скончался в возрасте 75 лет.

Об этом сообщил Институт Сенгера, который возглавлял исследователь.

Салстон окончил Кембриджский университет в 1963 году и позднее работал там в лаборатории молекулярной биологии. Он играл ключевую роль в проектах по расшифровке геномов нематоды (круглый червь. — Ред.) и человека.

В 2002 году Салстон совместно с американским ученым Робертом Хорвицом получили Нобелевскую премию за открытия в области генетического регулирования развития органов и механизмов апоптоза — клеточной гибели.

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