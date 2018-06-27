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Генконсульство РФ в Турции подтвердило гибель российского туриста

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Michael Weber
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Российское генконсульство в турецкой Анталье подтвердило гибель туриста из России на одном из курортов. Об этом сообщил представитель дипмиссии РФ в Турции.

«Мы выясняем обстоятельства произошедшего, поддерживаем контакт с сотрудниками полиции и страховой компании», — приводит сообщение сайт kp.ru со ссылкой на ТАСС.

Трагедия произошла в ночь на 24 июня. Как сообщает «Ридус», 19-летний россиянин отдыхал с мамой и племянником на курорте в городе Сиде в провинции Анталья. Известно, что он отправился на дискотеку, после которой его тело нашли под балконом номера в отеле, где они проживали. По некоторым данным, молодого человека могли сбросить с крыши.

Отмечается, что турецкая полиция не подтвердила гибель россиянина из Ханты-Мансийска, однако сообщила, что имел место похожий случай в указанное время, и это произошло не в Сиде, а другом курортном регионе. При этом родственники погибшего рассказали, что турецкие правоохранители признали, что его могли сбросить с крыши.

В начале июня в турецкой провинции Анталья погибли еще двое российских туристов

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