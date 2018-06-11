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Российский турист погиб во время сплава в Казахстане

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Турист из России погиб при сплаве на лодке по реке Аксу в Алма-Атинской области Казахстана, сообщил представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Руслан Иманкулов.

По его словам, сообщение о ЧП поступило от группы туристов после 20:00 по местному времени (17:00 мск) в воскресенье.

«Туристы — граждане Российской Федерации, восемь человек. При передвижении на плавательном средстве по реке Аксу в горной местности один из туристов упал в воду и утонул», — уточнил Иманкулов, добавив, что спасатели незамедлительно выехали на вызов.

Представитель МВД отметил, что сейчас спасатели поднимает туристов из ущелья. Спасательная операция проводится в труднопроходимой горной местности при отсутствии связи. По информации ведомства, туристы предварительно не зарегистрировались в оперативно-спасательном отряде Алма-Атинской области.

17 мая стало известно, что в Непале погиб башкирский альпинист Рустам Амитров. Его супруга сообщила в соцсетях, что мужчина страдал острой горной болезнью.

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