Прямой эфир

Турецкие отельеры раскусили попытку мошенничества британского туриста

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пятизвездочный отель в Анталье с помощью видеозаписи доказал попытку мошенничества со стороны туриста из Великобритании.

Как сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на турецкие СМИ, 28-летний британец Крейг Макгроги заявил, что его паспорт и 4,5 тыс. фунтов, которые он, по его словам, оставил в сейфе своего номера в отеле Crowne Plaza в Анталье, украли.

Британец даже обратился в местную полицию, угрожая отелю неприятностями и «международной шумихой». Однако данные видеонаблюдения, предоставленные службой безопасности отеля, доказали, что турист лжет.

Выяснилось, что Макгроги перед подачей заявления о краже спрятал свой паспорт в декоративном кустарнике около входа в отель.

После предъявления видеозаписи турист во всем сознался. По его словам, получив возмещение, он надеялся оплатить счета за лечение зубов. После объяснений в полиции Антальи британца отпустили.

По данным ATOP, британцы в прошлом году возглавили список самых проблемных туристов для отельеров Средиземноморья. Число их обращений в суды по поводу «мнимых болезней» или других ЧП на отдыхе с целью получить компенсацию в 2017 году выросло в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Отмечается, в тех гостиницах, которые работают с британцами, перед началом сезона в общественных зонах — ресторанах, холлах, бассейнах — массово устанавливают видеокамеры. Кроме того, в отелях создают департаменты по учету претензий и набирают сотрудников с навыками детективов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый в мире космический отель откроется в 2022 году
На Мальдивах появится подводный отель

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017