Турецкие отельеры раскусили попытку мошенничества британского туриста

Пятизвездочный отель в Анталье с помощью видеозаписи доказал попытку мошенничества со стороны туриста из Великобритании.

Как сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на турецкие СМИ, 28-летний британец Крейг Макгроги заявил, что его паспорт и 4,5 тыс. фунтов, которые он, по его словам, оставил в сейфе своего номера в отеле Crowne Plaza в Анталье, украли.

Британец даже обратился в местную полицию, угрожая отелю неприятностями и «международной шумихой». Однако данные видеонаблюдения, предоставленные службой безопасности отеля, доказали, что турист лжет.

Выяснилось, что Макгроги перед подачей заявления о краже спрятал свой паспорт в декоративном кустарнике около входа в отель.

После предъявления видеозаписи турист во всем сознался. По его словам, получив возмещение, он надеялся оплатить счета за лечение зубов. После объяснений в полиции Антальи британца отпустили.

По данным ATOP, британцы в прошлом году возглавили список самых проблемных туристов для отельеров Средиземноморья. Число их обращений в суды по поводу «мнимых болезней» или других ЧП на отдыхе с целью получить компенсацию в 2017 году выросло в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Отмечается, в тех гостиницах, которые работают с британцами, перед началом сезона в общественных зонах — ресторанах, холлах, бассейнах — массово устанавливают видеокамеры. Кроме того, в отелях создают департаменты по учету претензий и набирают сотрудников с навыками детективов.