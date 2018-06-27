Прямой эфир

КНДР продолжает модернизировать ядерный центр Йонбен

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Airbus DS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Северная Корея продолжает вести активные строительные работы по развитию инфраструктуры ядерного центра Йонбен в районе Пхеньяна. Об этом говорится в отчете базирующейся в США исследовательской группы при Университете имени Джонса Хопкинса, опубликованном во вторник на сайте 38 North.

Коммерческие спутниковые снимки были сделаны 21 июня. Они показывают, что развитие инфраструктуры в ядерном научно-исследовательском центре Йонбен продолжаются быстрыми темпами.

«Изменения в системе охлаждения реактора для производства плутония мощностью 5 МВт, по всей видимости, полностью завершены», — цитирует экспертов ТАСС. При этом они уточняют, что определить, в рабочем ли состоянии находятся установка и химическая лаборатория, где происходит извлечение оружейного плутония из использованного в реакторе ядерного топлива или нет, достаточно проблематично.

Специалисты подчеркивают, что работы по возведению различного рода вспомогательной инфраструктуры ведутся на всей территории комплекса Йонбен. Так, рядом с экспериментальным легководным реактором на территории комплекса было завершено строительство крупного инженерного центра, а также было построено несколько непромышленных зданий неизвестного назначения.

По мнению исследовательской группы, работы, продолжающиеся в Йонбене, не следует рассматривать в контексте обещания КНДР провести денуклеаризацию.

Скорее всего ядерные специалисты Северной Кореи «будут продолжать делать свою работу до поступления особого распоряжения из Пхеньяна», — говорится в заключении.

Первый в истории саммит КНДР — США состоялся в Сингапуре 12 июня. Одним из главных положений документа, который был подписан по итогам встречи президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, была полная денуклеаризация Корейского полуострова, напоминает «360».

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил накануне, что Вашингтон не стал устанавливать Пхеньяну временные ограничения по выполнению договоренностей о денуклеаризации КНДР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США не установили для КНДР сроки по денуклеаризации полуострова
В КНДР назвали Японию «сующей нос не в свое дело» после требований о денуклеаризации

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017