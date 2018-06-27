КНДР продолжает модернизировать ядерный центр Йонбен

Северная Корея продолжает вести активные строительные работы по развитию инфраструктуры ядерного центра Йонбен в районе Пхеньяна. Об этом говорится в отчете базирующейся в США исследовательской группы при Университете имени Джонса Хопкинса, опубликованном во вторник на сайте 38 North.

Коммерческие спутниковые снимки были сделаны 21 июня. Они показывают, что развитие инфраструктуры в ядерном научно-исследовательском центре Йонбен продолжаются быстрыми темпами.

«Изменения в системе охлаждения реактора для производства плутония мощностью 5 МВт, по всей видимости, полностью завершены», — цитирует экспертов ТАСС. При этом они уточняют, что определить, в рабочем ли состоянии находятся установка и химическая лаборатория, где происходит извлечение оружейного плутония из использованного в реакторе ядерного топлива или нет, достаточно проблематично.

Специалисты подчеркивают, что работы по возведению различного рода вспомогательной инфраструктуры ведутся на всей территории комплекса Йонбен. Так, рядом с экспериментальным легководным реактором на территории комплекса было завершено строительство крупного инженерного центра, а также было построено несколько непромышленных зданий неизвестного назначения.

По мнению исследовательской группы, работы, продолжающиеся в Йонбене, не следует рассматривать в контексте обещания КНДР провести денуклеаризацию.

Скорее всего ядерные специалисты Северной Кореи «будут продолжать делать свою работу до поступления особого распоряжения из Пхеньяна», — говорится в заключении.

Первый в истории саммит КНДР — США состоялся в Сингапуре 12 июня. Одним из главных положений документа, который был подписан по итогам встречи президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, была полная денуклеаризация Корейского полуострова, напоминает «360».

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил накануне, что Вашингтон не стал устанавливать Пхеньяну временные ограничения по выполнению договоренностей о денуклеаризации КНДР.