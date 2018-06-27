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В Кремле объяснили отставку Холманских с поста постпреда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал освобождение Игоря Холманских с поста полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. По словам Пескова, это решение связано с ротационным процессом.

При этом пресс-секретарь президента России исключил увольнение возможными нареканиями к работе Холманских в должности постпреда.

26 июня Владимир Путин назначил трех новых постпредов в регионах, в том числе глава государства освободил от занимаемого поста Игоря Холманских.

Его сменил помощник президента Николай Цуканов. Теперь Холманских может возглавить совет директоров «Уралвагонзавода».

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