В Кремле объяснили отставку Холманских с поста постпреда

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал освобождение Игоря Холманских с поста полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. По словам Пескова, это решение связано с ротационным процессом.

При этом пресс-секретарь президента России исключил увольнение возможными нареканиями к работе Холманских в должности постпреда.

26 июня Владимир Путин назначил трех новых постпредов в регионах, в том числе глава государства освободил от занимаемого поста Игоря Холманских.

Его сменил помощник президента Николай Цуканов. Теперь Холманских может возглавить совет директоров «Уралвагонзавода».