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Предпринимателя будут судить в Пензе за падение ребенка с батута

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В Пензе в суд передано уголовное дело по факту травмирования ребенка на батуте. В происшествии обвиняют владельца игровой конструкции.

По данным следствия, ребенок вместе со старшим братом играл в парке аттракционов. Из-за сильного ветра один из стержней, которые держат батут, вырвало из земли, когда мальчик прыгал на батуте. В результате несовершеннолетний упал и получил травмы, которые врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В ходе расследования были выявлены нарушения, допущенные индивидуальным предпринимателем при установке батута. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Как сообщал портал iz.ru, в Ленинградской области возбуждено уголовное дело после инцидента на батуте с тремя детьми. Игровая конструкция взлетела и перевернулась.

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