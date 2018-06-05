На перевернувшемся батуте в Ленобласти пострадали трое детей

В Ленинградской области полицейские задержали коммерческого директора, подозреваемого в установке ненадежного батута в поселке Романовка. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Детский аттракцион 4 июня взлетел и перевернулся. Травмы получили три ребенка. Один в удовлетворительном состоянии был отпущен домой. Двое других, восьмилетний мальчик и семилетняя девочка, доставлены в больницу, информирует телеканал «78».

Портал iz.ru 1 июня сообщал, что четырехлетняя девочка, получившая травмы в батутном центре в Астраханской области, находится в реанимации в состоянии комы. Еще одна пострадавшая в возрасте восьми лет госпитализирована с переломом таза и сотрясением мозга. Дети играли на аттракционе, незакрепленном надлежащим образом. Батут снесло сильным порывом ветра.