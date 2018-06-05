Прямой эфир

На перевернувшемся батуте в Ленобласти пострадали трое детей

0
Фото: vk.com/spb_today
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ленинградской области полицейские задержали коммерческого директора, подозреваемого в установке ненадежного батута в поселке Романовка. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Детский аттракцион 4 июня взлетел и перевернулся. Травмы получили три ребенка. Один в удовлетворительном состоянии был отпущен домой. Двое других, восьмилетний мальчик и семилетняя девочка, доставлены в больницу, информирует телеканал «78».

Портал iz.ru 1 июня сообщал, что четырехлетняя девочка, получившая травмы в батутном центре в Астраханской области, находится в реанимации в состоянии комы. Еще одна пострадавшая в возрасте восьми лет госпитализирована с переломом таза и сотрясением мозга. Дети играли на аттракционе, незакрепленном надлежащим образом. Батут снесло сильным порывом ветра. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пятеро детей пострадали из-за перевернутого ветром батута в Астане
Батут-замок вместе с ребенком унесло ветром в Великобритании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017