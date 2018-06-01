Пострадавшая на батуте под Астраханью девочка находится в коме

В реанимации в состоянии комы находится четырехлетняя девочка, которая пострадала в батутном центре в Астраханской области. Еще одна пострадавшая, восьмилетняя девочка, госпитализирована с переломом таза и сотрясением мозга.

Как уточняет «Астрахань-24», детей доставили в больницу города Знаменск накануне. Они были травмированы во время игры на аттракционе, незакрепленном надлежащим образом. Батут снес сильный порыв ветра. Старшая девочка упала на газон, а младшая — на тротуар.

В областном Следственном комитете пояснили, что батут должен удерживаться 10 анкерами, а владелец этого батута закрепил его лишь четырьмя. Кроме того, веревки были недостаточно толстыми.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Пензенской области ребенок получил травмы во время игры на плохо закрепленном батуте. Одна из сторон конструкции поднялась, и мальчик упал на землю.