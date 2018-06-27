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Раритетная нефтекачка пополнила коллекцию музея на Сахалине

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Новый экспонат — станок-нефтекачка — установлен на территории Сахалинского областного краеведческого музея. Его привезли с промысла Эхаби в Охотском районе. Нефтекачка проработала там более 40 лет. Как уточнили в музее, станок служил с 1940-х по 1990-е годы. С помощью него было добыто 300 тыс. т нефти.

ИА SakhalinMedia передает, что, прежде чем доставить нефтекачку в музей, специалисты четыре месяца приводили ее в порядок. Они скрепляли механизмы, зачищали и смазывали их. Два дня заняла доставка с нефтепромысла.

На нефтекачку прикрепили табличку с указанием завода-изготовителя и датой выпуска - «Завод им. Петровского. 1948». На ней также есть и еще одна подстрочная надпись — «Нью-Йорк–Донбасс». Что она означает, сотрудники музея пока не знают.

Станок подарило музею ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Торжественная церемония передачи нефтекачки состоится 20 августа, когда компания будет праздновать свой день рождения. В тот же день пройдет и открытие выставки. Она будет посвящена 90-летию предприятия «Роснефть–Сахалинморнефтегаз».

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